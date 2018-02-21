بدء تركيب بيوت متنقلة في مستوطنة (عميحاي) الجديدة

بدء تركيب بيوت متنقلة في مستوطنة (عميحاي) الجديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت شركة (كلفون) لأعمال الحفر والبنية التحتية المحدودة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بوضع البيوت المتنقلة في موقع العمل المخصص لمستوطنة (عميحاي) الجديدة على أراضي قرية جالود في محافظة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن المنطقة الجنوبية من قرية جالود، تشهد منذ ساعات الصباح، حركة نشطة للشاحنات التي تحمل البيوت المتنقلة، وسط تواجد مكثف للمستوطنين وقوات الاحتلال في المنطقة.

وأوضح أنه يتم وضع 50 بيتاً من هذه البيوت في موقع مستوطنة (عميحاي) في الحوض 16 المعروف باسم (جبل أبو الرخم)، لإسكان مؤقت لمستوطني (عمونا)، لحين الانتهاء من بناء المستوطنة الجديدة.

وحذر دغلس من ارتفاع وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن

الحمد الله: رواتب موظفي غزة ستصرف فور التمكين والمطلوب تسليم الجباية والأمن

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

طبيلة يترأس اجتماعاً لمديرين عامين في النقل والمواصلات

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

شعث: خطاب الرئيس برنامج حقيقي يواكب التطورات العالمية ورؤية شعبنا

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

انخفاض طفيف على مؤشر بورصة فلسطين

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

معايعة: تعاون فلسطيني برتغالي في المجال السياحي

عربي

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

الكشف عن تفاصيل المقترح الأمريكي لحل الأزمة البحرية بين لبنان وإسرائيل

مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

مقتل جنديين تركيين في انفجار لغم شمالي العراق

مصرع خمسة جنود ليبيين في هجوم مسلح

مصرع خمسة جنود ليبيين في هجوم مسلح

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

منوعات

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

مادونا: ابني سيكون رئيسا في المستقبل

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة &#34;رامبو&#34;

فيديو: القصة الحقيقية وراء خبر وفاة "رامبو"

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

فيديو: جان ماري رياشي يتعرض لمؤامرة فنّية من زوجته

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"