العثور على 30 جثة لركاب الطائرة الإيرانية المنكوبة

العثور على 30 جثة لركاب الطائرة الإيرانية المنكوبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عثرت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء، على 30 شخصاً من ركاب الطائرة المدمرة، التابعة لخطوط (آسمان) الجوية التي سقطت يوم الأحد الماضي، في منطقة سميرم بمدينة أصفهان وسط إيران.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن أحمد محمد أحمدي محافظ كهكیلویة وبویر، قوله مساء الثلاثاء: "تم انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة المنكوبة في مكان سقوطها، والجهود مبذولة للعثور على بقية الجثث"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أحمدي: "عدم تحسن الظروف الجوية عموماً ووعورة المنطقة، لم توفر إمكانية القيام بعمليات الإغاثة الجوية، ولم يكن بالإمكان إرسال فرق الإنقاذ سوى عن طريق البر".

فيديو: لحظة تحطم الطائرة الإيرانية المنكوبة

 

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