فيديو: فتيات مصر يطالبن بالمشاركة في الحرب مع القوات المسلحة

فيديو: فتيات مصر يطالبن بالمشاركة في الحرب مع القوات المسلحة
ارشيفية ليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
طالب عدد من الفتيات المصريات، بالتجنيد في جيش بلادهن، والمشاركة في عمليات القوات المسلحة، من خلال تدشين مبادرة أطلقوا عليها "تجنيد الفتيات".

وقالت جهاد الكومي صاحبة المبادرة: إنها طالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بتنظيم معسكر للفتيات في القوات المسلحة، مضيفة خلال لقائها مع برنامج "مصر النهاردة"، على قناة مصر الأولى، أنها ذهبت إلى مديرية أمن الاسكندرية لبيان إمكانية التطوع في الجيش.

وتابعت الكومي: "الفتيات يردن المشاركة في الدفاع عن الوطن"، وأن (عملية سيناء 2018) لها تأثير في ذلك، وتجنيدهن حق، وهناك أكثر من 20 ألف فتاة، يردن التطوع في القوات المسلحة"، وفق تعبيرها.

شاهد ما قالته "جهاد الكومي" صاحبة المبادرة..

 

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