صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع

صورة: الرئيس العراقي يفاجئ نظيره اللبناني بشكل غير متوقع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فاجأ الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، أمس الثلاثاء، نظيره اللبناني ميشيل عون، الذي وصل بغداد في زيارة رسمية، بالاحتفال بعيد ميلاده في مقر الرئاسة العراقية.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإنه بعد انتهاء الغداء الذي أقيم على شرف الرئيس اللبناني في بغداد، فاجأه الرئيس العراقي بتقديم قالب حلوى مزين بعلمي العراق ولبنان، بمناسبة عيد ميلاد عون الـ 83.

وحضر الاحتفال، الذي جرى بعيداً عن أعين الصحفيين، نائبا الرئيس العراقي إياد علاوي، ونوري المالكي، وكذلك الوفد المرافق لعون.

وتداولت وسائل إعلام من البلدين صورة لعون وهو يقطع قالب الحلوى، وحوله المسؤولون العراقيون.

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