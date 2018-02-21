زعيم المعارضة الإسرائيلية: انتهى عهد نتنياهو





ومن جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الائتلاف: إن "نتنياهو لن يسمح بحل الكنيست والانتخابات التمهيدية بسبب قضاياه".



وقال آفي غباي، في لقاء سينشر يوم الجمعة في ملحق (7 أيام)، "إن نتنياهو ينهي مسيرته كنسخة إسرائيلية لبرلوسكوني، من المريح لنتنياهو إدارة المعركة القانونية من على كرسي رئيس الوزراء، ومن أجل هذا فإنه لا يتردد في دفع أي ثمن سياسي، وهو على استعداد للقضاء على كل الأجهزة، وتحطيم كل الشخصيات الرسمية: رئيس الأركان، قضاة المحكمة العليا، رئيس الدولة، والآن مفوض الشرطة، وسرعان ما سيأتي المستشار القانوني، جميع رموز السلطة تتعرض لهجوم من نتنياهو وكلابه الهجومية".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن التطورات في القضايا الجنائية المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمحيطين به، تعطي الإشارات الأولى في النظام السياسي، وتعتقد أطراف مختلفة في الائتلاف والمعارضة، أن الانتخابات باتت أقرب من أي وقت مضى.وعلى النقيض من بيانات الدعم المنظمة والمتزامنة التي صدرت عن غالبية وزراء الليكود، وأعضاء الكنيست بعد نشر توصيات الشرطة مباشرة، امتنع معظم أعضاء الليكود، أمس، عن إصدار بيانات تأييد لنتنياهو.وقال أحد أعضاء حزب الليكود الليلة الماضية "أنا ابتعد عن هذه القصة كابتعادي عن النار".وفي الوقت نفسه، بعث رئيس حزب العمل آفي غباي برسالة إلى أعضاء الكنيست، كتب فيها: "انتهى عهد نتنياهو. يجب علينا الاستعداد للانتخابات قريباً، برج الأوراق الجنائي الذي بناه رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة، إفساد الخدمات العامة، وانتهاك سيادة القانون، وتهديد حرية الصحافة، وفوق هذا كله: تقسيم وتحريض المجموعات في المجتمع الإسرائيلي على بعضها البعض، ينهار عليه وعلى المحيطين به".وقال مسؤول في الائتلاف الحكومي، أمس، إن قواعد اللعبة تغيرت بعد القضية 4000: "اذا وقع فيلبر على اتفاق مع الدولة، فقد انتهت القصة"، كما يتحدث كبار مسؤولي الائتلاف، عن سيناريوهين محتملين، إذا أدرك نتنياهو أن وضعه يائس – فسيسعى إلى انتخابات مبكرة لكسب ثقة الشعب مجدداً، أو إنه سيستقيل من أجل التوصل إلى اتفاق على إغلاق جميع الملفات ضده.