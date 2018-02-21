أبو حسنة: شركة اتصالات تعاونت معنا.. 900 ألف دولار قدمتها الكويت للاجئي سوريا

خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة الناطق الرسمي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن هناك شركة اتصالات عربية أبدت تعاونها مع الوكالة، لصالح اللاجئين الفلسطينيين، متمنياً على شركات القطاع الخاص الفلسطينية في الداخل والخارج بما فيها شركات الاتصالات أن تتعاون مع الوكالة، لأن هذه لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين.



وأوضح أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المفاوضات مع هذه الشركة العربية متواصلة، موضحاً أن الوكالة تريد أن تشجع الشركات الأخرى على أن تحذو حذوها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.



وحول الزيارة الأخيرة لدولة الكويت، قال أبو حسنة: "ذهبنا إلى دولة الكويت لحضور مؤتمر، يتحدث عن دور الكويت الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان، حيث أُجريت اتصالات مع مسؤولين كويتيين، كما جرى لقاء مع رئيس الهلال الأحمر الكويتي، الذي أبدى استعداده للتعاون في مختلف المجالات".



وأضاف: "الكويت قدمت بمبلغ 900 ألف دولار لبرنامج الطوارئ لوكالة (أونروا) الخاص بالفلسطينيين اللاجئين في سوريا، حيث أن الدول هي التي تحدد الجهة المستهدفة من التبرعات".



وفي السياق، أكد أبو حسنة أن الزيارات التي تقوم بها الوكالات إلى مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية، تأتي في نطاق الجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المالية غير المسبوقة التي تهدد عمليات الوكالة، لافتاً إلى أن هذه الأزمة هي عبارة عن تهديد حقيقي، لذلك تبذل الوكالة بهذه الجهود.



وقال أبو حسنة: "سيكون لدينا مؤتمر للمانحين في منتصف آذار/مارس المقبل في فيينا، حيث سيكون هناك جهد جماعي كبير؛ من أجل التقدم بحل لأزمة (أونروا) لأن هناك تهديداً حقيقياً لبرامج الوكالة المنتظمة، وتهديد للبرامج الطارئة".



وأشار أبو حسنة إلى أن وكالة (أونروا) أطلقت حملة عالمية من قطاع غزة لتجنيد الدعم، والتي تستهدف القطاع الخاص والفلسطينيين في الشتات والمانحين والجمعيات، للحصول على جزء من الزكاة من المؤسسات والدول والجمعيات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الوكالة تملك ورقة دينية بأنه يجوز منحها الزكاة.



وفي السياق، شدد أبو حسنة على ضرورة ألا يتم نسيان قطاع غزة المدمر والمحاصر، لافتاً إلى أن هناك أكثر من مليون لاجئ فلسطيني فيه، يستفيدون من المساعدات الغذائية، منوهاً إلى أن اهتزاز عمليات الوكالة في قطاع غزة، سيكون له نتائج سلبية خطيرة.



وقال: "وكالة (أونروا) المزود الرئيسي والوحيد للخدمات للمواطنين في قطاع غزة، والذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي، فأي اهتزاز لعمليات الوكالة، سيكون له نتائج وخيمة على قطاعات التعليم والصحة، وهذا سيشكل خطراً أمنياً كبيراً".