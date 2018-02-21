إسرائيل تبدأ باعتقال اللاجئين الأفارقة الذين يرفضون المغادرة

إسرائيل تبدأ باعتقال اللاجئين الأفارقة الذين يرفضون المغادرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن ما تسمى بـ"سلطة الإسكان والهجرة" الإسرائيلية، بدأت يوم أمس الثلاثاء، باعتقال اللاجئين ولاسيما الأفارقة، الذين يرفضون مغادرة إسرائيل، في معتقل (سهرونيم).

وأكدت الصحيفة، أنه تم اعتقال سبعة مهاجرين من أريتريا، كانوا يحتجزون في معسكر (حولوت)، وكانوا أول من تلقى أوامر بالطرد قبل شهر، مضيفة: تم أمس استدعاؤهم للسلطة، للاستجواب وتم نقلهم إلى معتقل (سهرونيم)، كما يبدو، خشية أن يهربوا إذا تم منحهم مهلة من الوقت قبل سجنهم.

وكان اثنان من طالبي اللجوء، الذين سجنوا أمس، من الناجين من معسكرات التعذيب في سيناء، والذين قدموا طلبات لجوء في إسرائيل، وتم رفضها.

وقد رفض هؤلاء طلب السلطة، المغادرة إلى رواندا أو العودة إلى وطنهم، ووفقا للإجراء الذي نشرته سلطة الإسكان والهجرة، فقد تم بعد شهر من مطالبتهم بمغادرة إسرائيل، نقلهم إلى السجن لفترة غير محدودة.

واحتجاجًا على ذلك، فتح جميع طالبي اللجوء المحتجزين في حولوت، مساء أمس، إضراباً عن الطعام. وقال أبدات وهو طالب لجوء إريتري محتجز في حولوت منذ 10 أشهر: "لا نريد أن نأكل على الإطلاق، ولا حتى غداً وبعد غد، لأنهم أخذوا الناس إلى السجن، الناس يتعرضون للضغط، ومن الصعب الحديث عن ذلك، لا أحد يريد تناول الطعام، إنهم يقولون لنا من المؤسف أن يتم رمي الطعام، ونحن نقول إنه يتم رمي حياتنا".

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