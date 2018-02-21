الإعدام لمُتهم رئيس في شبكة تجسس إسرائيلية ضُبطت بالجزائر

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة جزائرية، الاثنين الماضي، حكماً بإعدام المتهم الرئيس في شبكة تجسس إسرائيلية، تم ضبطها العام الماضي.



وقضت محكمة الجنايات بولاية (غرداية)، بإعدام لبناني يحمل جنسية ليبيريا، يدعى علام الدين فيصل، فيما أُدين 6 آخرون من أفراد شبكة التجسس الإسرائيلية، وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ما يعادل (1745 دولارًا أمريكيًا).



ويحمل أعضاء هذه الشبكة المكونة من ثمانية أشخاص، جنسيات ليبيريا وغانا وغينيا، وقد أدينوا بـ"المساس بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية هي إسرائيل، وتوزيع منشورات هدفها زعزعة استقرار البلاد"، حيث كان أعضاء هذه الشبكة قد تم إيقافهم مطلع عام 2017 بغرداية، الولاية التي كانت شهدت أعمال عنف دموية عامي 2014- 2015.



يشار إلى أن النيابة العامة الجزائرية، قد طالبت بأقصى عقوبة للمتهمين، وشددت في مرافعتها أمام المحكمة على أن "الاحتلال الصهيوني يسعى جاهدًا لاختراق الجزائر".