واشنطن تدعو العالم لمبادرة الامتناع عن شراء السلاح الروسي

واشنطن تدعو العالم لمبادرة الامتناع عن شراء السلاح الروسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: إن واشنطن خاطبت الشركاء الأجانب بشأن مبادرة بضرورة الامتناع عن الصفقات مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وأوضحت نويرت، أن بعض البلدان في الوقت الحاضر بالفعل امتنعت عن المعاملات في المجال العسكري التقني بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار؛ إلا أن ذلك يعود إلى عقوبات مفروضة سابقاً على عدد من الشركات الروسية في مجال الدفاع.

وأضافت: "تلقت سفاراتنا في الخارج توجيهات من وزارة الخارجية، بضرورة ثني الحكومات عن التعاون مع روسيا في مجال الدفاع، ونحن راضون حتى الآن عن النتائج".

ومن الجدير بالذكر، أن روسيا تشغل المركز الثاني في سوق تصدير السلاح، فيما أعلنت صناعة الدفاع الروسية، أن طلبات التصدير تبلغ حوالي 47 مليار دولار لعدة سنوات مقبلة.

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