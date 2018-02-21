الاعتداء على مُسلمة ترتدي النقاب في ألمانيا

رام الله - دنيا الوطن

أفادت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، بأن مُسلمة ترتدي غطاء الوجه (النقاب)، تعرضت لهجوم وإهانات لفظية داخل أحد متاجر برلين.



ووفق وكالة (أسوشيتد برس)، فإن امرأة تبلغ من العمر (28 عاماً) أهانت الضحية، ونزعت النقاب من وجهها، وبعد ذلك، تعقبت المهاجمة الضحية البالغة من العمر (54 عاماً) خارج المتجر، وواصلت ترديد عبارات مناهضة للأجانب في وجهها، قبل أن تحتجزها الشرطة الألمانية.



وكان البرلمان الألماني قد وافق، العام الماضي، على مقترح حكومي بحظر ارتداء النقاب من قبل العاملات في المدارس والمحاكم، وغيرها من المؤسسات.



يشار إلى أن جماعات يمينية، طالبت بحظر كامل لارتداء النقاب في ألمانيا.