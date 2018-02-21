ترامب يفند اتهام موظفة استقبال بتقبيلها عنوة داخل مصعد

ترامب يفند اتهام موظفة استقبال بتقبيلها عنوة داخل مصعد
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
فنّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، اتهام موظفة استقبال سابقة له، بتقبيلها عنوة داخل مصعد في برج ترامب، معتبراً الأمر "اتهاماً  كاذباً جديداً".

ونفي ترامب رداً على تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) على صفحتها الأولى، يتناول تمسّك ريتشل كروكس، التي ساقت هذه الاتهامات قبل انتخابات 2016، بروايتها في إطلالاتها العلنية، رغم عدم يقينها ما إذا كان ذلك سيُحدث أي تغيير، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتقول كروكس إنها في العام 2006، عندما كان عمرها 22 عاماً وتعمل موظفة استقبال في شركة استثمارية مقرها في برج ترامب، عرفت عن نفسها أمام قطب العقارات الذي كان يبلغ من العمر 59 عاماً، فيما كانت تنتظر وصول المصعد خارج مكتبها.

وأوضحت كروكس أنها اقتربت منه وهي تمد يدها، إلا أنه أمسك بها وأخذ يقبلها.

ونقلت الصحيفة عن كروكس قولها: "أمام تجمع نسائي أخذ يقبلني على وجنتي".

وأضافت: "كان يحادثني بين القبلة والأخرى، سائلاً من أين أنا، أو ما إذا كنت أريد أن أكون عارضة، ولم يترك يدي".

وتابعت: "ثم بدأ تقبيل شفتي في المصعد، مشيرة إلى أن الحادثة استمرت نحو دقيقتين.

وكتب ترامب على (تويتر) رداً على الاتهامات الموجهة إليه: "امرأة لا أعرفها، وعلى حد علمي لم ألتق بها مطلقاً، أخبارها على الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار الكاذبة (واشنطن بوست) وتقول إنني قبلتها (وعلى مدى دقيقتين!) في برج ترامب قبل 12 عاماً لم يحدث ذلك على الإطلاق!".

وأضاف ترامب: "من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات أمنية تصور بشكل مباشر"، متسائلاً: لِمَ لم تنشر واشنطن بوست رواية تلقي النساء أموالاً لاختلاق الروايات بشأني".

واتهمت 19 امرأة ترامب "بتحرش جنسي" على مدى عدة عقود، فيما لم تؤدِ ردوده الغاضبة بالنفي عبر (تويتر) سوى إلى تفاقم الجدل حول تصرفاته مع النساء.

فيديو أرشيفي: اتهامات أخرى لترامب بالاعتداء و"التحرش الجنسي"

 

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