الجيش المصري يُعلن حصيلة عملية "سيناء 2018"

الجيش المصري يُعلن حصيلة عملية "سيناء 2018"
الجيش المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المصري، الأربعاء، عن حصيلة اليوم الحادي عشر من العملية الشاملة التي يطلق عليها "سيناء 2018"، حيث أعلن عن مقتل أربعة مسلحين، والقبض على 112 مطلوباً.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، إن عمليات الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء، أسفرت في اليوم الحادي عشر عن تدمير ثمانية أماكن إيواء للمسلحين، وقصف 179 هدفاً بمناطق العمليات، وتدمير مركز إرسال إذاعي، وضبط وتدمير والتحفظ على 13 سيارة و27 دراجة نارية تتبع المسلحين".

وأسفرت العمليات عن تدمير 350 مخزن أسلحة، بها كميات من العبوات الناسفة والذخائر وأجهزة الاتصال، وتدمير عدد من الخنادق ومخازن الوقود تحت الأرض، وتفجير 41 عبوة ناسفة مزروعة بمناطق العمليات.

كما أعلنت القوات المصرية، تخريب 13 مزرعة لنباتات مخدرة، وضبط 10.5 طن من المخدرات المعدة للتداول، كما ضبطت القوات البحرية عدداً من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية، وأحبطت تهريب أكثر من 500 ألف قرص ترامادول مخدرة.

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