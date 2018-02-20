البيت الأبيض يرفض خطة الرئيس عباس الشاملة للسلام

رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض، إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات، والمستشار الخاص للرئيس جاريد كوشنير يواصلان العمل على خطة التوسية الأمريكية.



وأوضح البيت الأبيض، وفق ما أورد وسائل إعلام عبرية، أن

الخطة الأمريكية تصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.



وحول خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، قال: "كنا نأمل أن نستمع لأفكار جديدة وبناءة، لكن ادعاءات عباس مكررة وعروضه لن تأتي بالسلام"، وفق تعبيره.