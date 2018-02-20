عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

رام الله - دنيا الوطن

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن الفلسطينيين بحاجة إلى استكشاف المواقف والتشبيك مع الدول من أجل إيجاد الدعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الانقسام الفلسطيني نقطة ضعف جوهرية في النظام السياسي.



وأضافت عشراوي، في مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد، مؤكدة أنها لم تكن فقط تهدف لإيجاد راعي أو بديل للعملية السياسية، إنما هي بالأساس لتعزيز الموقف الفلسطيني وإيجاد الدعم له وتحريك المجتمع الدولي في قضايا كثيرة، خاصة على ضوء التحرك الأمريكي السلبي وغياب الإرادة للوقوف في وجه الولايات المتحدة.



وأوضحت، أن هناك أيضا تحرك إسرائيلي على مستوى عالمي، ولابد لنا من تحرك فلسطيني، مثل الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وكان اجتماع هام على ضوء الحاجة إلى إيجاد بدائل ومواقف في مواجهة العدوان الأمريكي والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ودخوله شريكاً في الجريمة.



وأشارت إلى أن هناك قضايا أخرى كنت تهدف لها تلك الجولات الدبلوماسية، والتي كان من بينها اللجوء إلى دول فردية بما فيها روسيا والصين، إذ توجد حاجة إلى استكشاف المواقف لتلك الدول ومن ثم التشبيك وإيجاد نقاط الالتقاء، خاصة أن هناك حراك دولي ووضع معقد للغاية بين الدول المختلفة وبين الولايات المتحدة.