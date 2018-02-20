أفراد من أسرة نتنياهو متورطين في قضايا فساد

رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول رشوة قاضية لإسقاط قضية احتيال ضد زوجة نتنياهو، وذلك في أحدث تحقيق فساد يحيط بنتنياهو الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة.



وحسب ما نشرته وكالة (رويترز) للأنباء، تعد قضية الرشوة الجديدة إحدى قضيتين جرى الكشف عنهما اليوم وتشملان نفس المتحدث السابق، وهو معاون مقرب من نتنياهو، كما أوردت الشرطة اسمه على أنه الشخص الذي ألقت القبض عليه قبل يومين في قضية منفصلة تشمل مزاعم فساد في أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.



وتهدد تحقيقات الفساد هيمنة الزعيم اليميني على السياسة الإسرائيلية منذ أوصت الشرطة قبل أسبوع بتوجيه اتهامات بالرشوة والاحتيال ضده، وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996 وبلغت مدة توليه هذا المنصب 12 عاما.



وفي أحدث قضية، قالت الشرطة إن نير هيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو عرض عن طريق وسيط على قاضية مساعدتها عام 2015 في الفوز بمنصب المدعي العام إذا وافقت على استخدام منصبها لعرقلة أية إجراءات جنائية ضد سارة زوجة نتنياهو.



وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبيلت قال في أيلول/سبتمبر الماضي أنه يدرس توجيه اتهام لسارة نتنياهو بالاحتيال للاشتباه في استغلال نحو 100 ألف دولار من أموال الدولة في أغراض شخصية، ونفت سارة هذه المزاعم ولم يصدر بعد قرار نهائي بشأن هذه الاتهامات.



وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء وأسرته إنه لم تحدث أية محاولة لرشوة القاضية، وقال: "نير هيفيتز لم يقترح مطلقا هذا العرض الخيالي على رئيس الوزراء وزوجته، هو لم يطلب مطلقا أن يقدم اقتراحا كهذا، ونحن لا نعتقد أن يكون قد خطر ببال هيفيتز فعل شيء من هذا القبيل من تلقاء نفسه".



وفي القضية الأخرى التي جرى كشف النقاب عنها اليوم، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على هيفيتز ومعاون آخر لنتنياهو هو شلومو فيلبر، الذي شغل في الماضي منصب وزير الاتصالات، بشأن مزاعم فساد تشمل شركة "بيزيك" للاتصالات.



وكانت الشرطة قد أوصت الأسبوع الماضي بتوجيه اتهام لنتنياهو في قضيتين، وهو مشتبه في إحداهما بالرشى بشأن حصوله على هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تقارب 300 ألف دولار، أما في الأخرى تثور مزاعم عن تقديمه عرضا لناشر أوسع الصحف الإسرائيلية انتشارا بعرقلة توزيع صحيفة منافسة مقابل تغطية إيجابية.