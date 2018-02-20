فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صفحة المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو بعنوان: "القوات البحرية تؤمن حقل ظهر والأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية المصرية".

وقال بيان صادر عن الجيش المصري، إنه تزامنا مع العملية الشاملة "سيناء 2018" تنفذ القوات البحرية العديد من المهام لتأمين الأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على امتداد المسرح البحري وبطول يصل إلى حوالي 1200 ميل بحري لحماية المقدرات الاقتصادية وتأمين الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي.

وأضاف البيان: "تقوم القوات البحرية على مدار الساعة بتأمين مساحات شاسعة من البحر وعلى مسافات بعيدة من الساحل باستخدام كافة الإمكانيات من الوحدات البحرية الحديثة ذات القدرات القتالية العالية من الفرقاطات والغواصات واللنشات الحاملة للصواريخ بالإضافة إلى عناصر الوحدات الخاصة البحرية التي تتميز بخفة الحركة وسرعة المناورة، وتنفيذ أعمال التأمين بمنطقة حقل ظهر لمجابهة جميع أنواع التهديدات بما يحقق سرعة رد الفعل والاستجابة الفورية لأي موقف".


 

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