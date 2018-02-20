ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

رام الله - دنيا الوطن

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيد رويس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان استقبل اليوم المسؤول الأمريكي قبل أن يجتمع به ولي العهد، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.



وضم الوفد الأمريكي إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عضو الكونغرس بول كوك، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الرياض كريستوفر هينزيل.



من الجدير بالذكر أن إيد رويس كان قد طرح وزميل له في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، أقره مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي بأغلبية ساحقة.