ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيد رويس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان استقبل اليوم المسؤول الأمريكي قبل أن يجتمع به ولي العهد، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وضم الوفد الأمريكي إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، عضو الكونغرس بول كوك، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الرياض كريستوفر هينزيل.

من الجدير بالذكر أن إيد رويس كان قد طرح وزميل له في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، أقره مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر الماضي بأغلبية ساحقة.

أخبار ذات صلة

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

الجبير: المقترح الأمني القطري &#34;مرفوض&#34;

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

عربي

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

منوعات

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم "الفوتوشوب"

&#34;سما المصري&#34; عن حبس ريهام سعيد &#34;دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم &#34;

"سما المصري" عن حبس ريهام سعيد "دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم "

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها