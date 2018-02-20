ترامب: أنا أكثر صرامةً من أوباما مع روسيا

ترامب: أنا أكثر صرامةً من أوباما مع روسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسلك منحى أكثر صرامة من سلفه الديمقراطي باراك أوباما في التعامل مع روسيا.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "أنا أشد صرامة من أوباما بكثير تجاه روسيا، فقط أنظروا إلى الحقائق"، مضيفا أنه يواجه "أخبارا كاذبة تماما".

وكان ترامب في وقت سابق، قد اتهم أوباما، بأن نهجه تجاه موسكو كان فاشلا، معتبرا أن الرئيس السابق لم يتمكن على وجه الخصوص، من منع إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، والحيلولة دون تعزيز النفوذ الروسي في سوريا.

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