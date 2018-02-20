هايلي للرئيس عباس: قرار نقل السفارة للقدس لن يتغير ولن نجري وراءك

رام الله - دنيا الوطن

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لإجراء محادثات، لكننا لن نلاحقكم، مضيفةً: "ليس عليك أن تمدح قرارنا بنقل السفارة، ولا حتى أن تقبل به، ولكن عليك أن تعرف التالي: هذا القرار لن يتغير".



جاء ذلك، خلال كلمة لها بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث انتقدت مغادرة الرئيس عباس، الجلسة دون الاستماع لإفادتها، قائلةً: "أشعر بالأسف أن يغادر الرئيس عباس قاعة مجلس الأمن دون الاستماع إلينا، ونرحب به قائدًا للشعب الفلسطيني".



وأضافت: "ولكنني لن أقبل نصيحة واحد من كبار المفاوضين لديك، وهو صائب عريقات عندما طلب مني أن أخرس، لا: سوف أتحدث بأعلى صوتي عن الحقائق الصعبة".



وخاطبت أعضاء المجلس قائلة "نحن ندرك معاناة الفلسطينيين، ونحن نمد أيادينا إلى القيادة الفلسطينية من أجل إحلال السلام، ونحن مستعدون لكي نتحدث معك (الرئيس الفلسطيني) لكننا لن نجري وراءك".



وأردفت: "أود أن أقول للسيد عباس، أن أمامه طريقين؛ الطريق الأول وهو إظهار الغضب تجاه الأمريكيين وتحريض الفلسطينيين على الإسرائيليين، والطريق الآخر هو طريق المفاوضات، وبالنسبة للطريق الأول فأنا أود أن أؤكد لك أنه لن يؤدي بالفلسطينيين إلى أي شيء".



وانتقدت المندوبة الأمريكية قيام مجلس الأمن الدولي بعقد لقاءات شهرية حول القضية الفلسطينية، بقولها: "هذه الجلسة حول الشرق الأوسط، تحدث كل شهر منذ عدة سنوات، وتركيزها الرئيسي منصب فقط على أكثر الدول ديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل".