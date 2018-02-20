هايلي للرئيس عباس: قرار نقل السفارة للقدس لن يتغير ولن نجري وراءك

هايلي للرئيس عباس: قرار نقل السفارة للقدس لن يتغير ولن نجري وراءك
نيكي هايلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لإجراء محادثات، لكننا لن نلاحقكم، مضيفةً: "ليس عليك أن تمدح قرارنا بنقل السفارة، ولا حتى أن تقبل به، ولكن عليك أن تعرف التالي: هذا القرار لن يتغير".

جاء ذلك، خلال كلمة لها بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث انتقدت مغادرة الرئيس عباس، الجلسة دون الاستماع لإفادتها، قائلةً: "أشعر بالأسف أن يغادر الرئيس عباس قاعة مجلس الأمن دون الاستماع إلينا، ونرحب به قائدًا للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "ولكنني لن أقبل نصيحة واحد من كبار المفاوضين لديك، وهو صائب عريقات عندما طلب مني أن أخرس، لا: سوف أتحدث بأعلى صوتي عن الحقائق الصعبة".

وخاطبت أعضاء المجلس قائلة "نحن ندرك معاناة الفلسطينيين، ونحن نمد أيادينا إلى القيادة الفلسطينية من أجل إحلال السلام، ونحن مستعدون لكي نتحدث معك (الرئيس الفلسطيني) لكننا لن نجري وراءك".

وأردفت: "أود أن أقول للسيد عباس، أن أمامه طريقين؛ الطريق الأول وهو إظهار الغضب تجاه الأمريكيين وتحريض الفلسطينيين على الإسرائيليين، والطريق الآخر هو طريق المفاوضات، وبالنسبة للطريق الأول فأنا أود أن أؤكد لك أنه لن يؤدي بالفلسطينيين إلى أي شيء".

وانتقدت المندوبة الأمريكية قيام مجلس الأمن الدولي بعقد لقاءات شهرية حول القضية الفلسطينية، بقولها: "هذه الجلسة حول الشرق الأوسط، تحدث كل شهر منذ عدة سنوات، وتركيزها الرئيسي منصب فقط على أكثر الدول ديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل".

أخبار ذات صلة

أفراد من أسرة نتنياهو متورطين في قضايا فساد

أفراد من أسرة نتنياهو متورطين في قضايا فساد

لإبعاد إيران عن الجولان.. إسرائيل تزود المعارضة السورية بالسلاح والأموال

لإبعاد إيران عن الجولان.. إسرائيل تزود المعارضة السورية بالسلاح والأموال

ترامب: أنا أكثر صرامةً من أوباما مع روسيا

ترامب: أنا أكثر صرامةً من أوباما مع روسيا

جنرال إسرائيلي: حرب الشمال على الأبواب وضد أكثر من طرف

جنرال إسرائيلي: حرب الشمال على الأبواب وضد أكثر من طرف

مسؤول إسرائيلي يساوي بين التحقيق مع نتنياهو وقتل رابين

مسؤول إسرائيلي يساوي بين التحقيق مع نتنياهو وقتل رابين

فيديو: ما هي مزايا (سوخوي 35)؟

فيديو: ما هي مزايا (سوخوي 35)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

عربي

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

منوعات

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم "الفوتوشوب"

&#34;سما المصري&#34; عن حبس ريهام سعيد &#34;دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم &#34;

"سما المصري" عن حبس ريهام سعيد "دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم "

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها