عقب خطابه بمجلس الأمن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس

عقب خطابه بمجلس الأمن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد خطابه بمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، بقوله، إنه لم يأتِ بأي جديد.

وقال نتنياهو، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إن الرئيس الفلسطيني "يواصل التهرب من عملية السلام"، مشيراً إلى استمرار السلطة الفلسطينية في دفع ملايين الدولارات لأسر الشهداء الفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد دعا في وقت سابق من اليوم، لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي، يستند لقرارات الشرعية الدولية، وبمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.

وشدد الرئيس عباس، على أن إسرائيل، "تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، فقد حولت حالة الاحتلال المؤقتة وفق القانون الدولي إلى حالة استعمار استيطاني دائم.. وأغلقت جميع الأبواب أمام حل الدولتين".

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