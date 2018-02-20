صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني، حيث أطلعهم على واقع قطاع التعليم في فلسطين، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وذلك بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي.

وأطلع صيدم الوفد على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسيرة التعليمية والطلبة والمعلمين؛ خاصة في القدس ومناطق التماس، والحرب الشرسة وحملة التحريض التي يشنها الاحتلال ضد المناهج التعليمية، مؤكداً على القيم الإنسانية السامية والمعارف النوعية التي تكسبها هذه المناهج للطلبة، ومساهمتها في حماية الهوية الوطنية الفلسطينية.

وتحدث الوزير حول جهود الوزارة المتواصلة للرقي بقطاع التعليم وتحسين مخرجاته، خاصة بمجال بناء المدارس في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال، مطلعاً الوفد على النجاحات والإنجازات المتلاحقة التي حققتها فلسطين على مختلف المستويات.

وعبر صيدم عن اعتزازه بالتعاون مع اتحاد المعلمين البريطاني وموقفه الداعم لقطاع التعليم في فلسطين، مثمناً التعاون مع الاتحاد خاصة في مجال تدريب المعلمين في عديد البرامج والمشاريع التربوية، داعياً الوفد لزيارة قطاع غزة للاطلاع عن كثب على المعيقات التي تعترض المسيرة التعليمية والظروف الصعبة التي تحيط بها.

بدورهم، أشاد أعضاء وفد الاتحاد بجهود الوزير صيدم وطاقم الوزارة، وسعيهم الحثيث لتطوير قطاع التعليم بشكل شمولي، مبدين استعدادهم للتعاون الدائم مع الوزارة.

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