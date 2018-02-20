بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتية، وسفير اليابان لدى فلسطين، أوكوبو تاكيشي، انطلاق تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها لأغراض زراعية في مدينة رفح، بتمويل ياباني، بتكلفة تُقدر بـ 4 ملايين و680 ألف شيكل.

وقال اشتية، خلال استقباله لتاكيشي في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء: إن المشروع استراتيجي، ويُنفذ لأول مرة في غزة، حيث ستتم معالجة 3600 متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي بتكنولوجيا متطورة لإعادة استخدامها لأغراض زراعية.

وتابع: إن المياه المعالجة، سيتم ضخها لمنطقة المواصي الزراعية قرب رفح، إذ من المخطط أن تساهم المياه المعالجة، كمرحلة أولى، بري 150 دونماً مزروعة بأشجار الجوافة والحمضيات والزيتون.

وأوضح اشتية، أن طواقم (بكدار) في غزة، ستشرف على كافة مراحل تنفيذ المشروع من إنشاء المحطة حتى وصول المياه للمزارعين، ثم توسيع عمل المحطة لتشمل أراضٍ زراعية أكثر.

وأكد الأهمية البيئية للمحطة، إذ ستساهم بتقليل كمية المياه العادمة الملقاة في البحر، وكذلك المتسربة للمياه الجوفية، وفي الحالتين تلافي آثاراً بيئية وصحية كارثية.

وأشاد اشتية بجهود السفير الياباني أوكوبو، وشكر الحكومة اليابانية على تمويلها لمشاريع حيوية في فلسطين.

وأشار إلى أن المنحة تشمل مشروعاً آخر بدأ تنفيذه في غزة، وهو إعادة تأهيل البنية التحتية لملعب رفح البلدي، بتكلفة تصل إلى 3 ملايين و900 ألف دولار.

وقال: إن (بكدار) يحرص على تقديم كل ما هو ممكن لقطاع غزة، للتخفيف عن أبناء شعبنا من المعاناة المترتبة على الحصار والحروب.

ولفت شتية إلى أن (بكدار) من المؤسسات القليلة، التي استطاعت الحفاظ على وجودها ووتيرة عملها في القطاع بعد الانقسام.

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض يرفض خطة الرئيس عباس الشاملة للسلام

البيت الأبيض يرفض خطة الرئيس عباس الشاملة للسلام

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عقب خطابه بمجلس الأمن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس

عقب خطابه بمجلس الأمن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

فيديو: الرئيس عباس يُهين مندوب إسرائيل بمجلس الأمن بطريقته الخاصة

فيديو: الرئيس عباس يُهين مندوب إسرائيل بمجلس الأمن بطريقته الخاصة

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

عربي

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

منوعات

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم "الفوتوشوب"

&#34;سما المصري&#34; عن حبس ريهام سعيد &#34;دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم &#34;

"سما المصري" عن حبس ريهام سعيد "دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم "

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها