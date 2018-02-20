وزارة السياحة: فتح آفاق التعاون الثنائي بين فلسطين والجبل الأسود

وزارة السياحة: فتح آفاق التعاون الثنائي بين فلسطين والجبل الأسود
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت رولى معايعة وزيرة السياحة والآثار، وكيل وزارة خارجية دولة الجبل الأسود السيد زوران يانكوفيتش والوفد المرافق له، وذلك بحضور محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، حيث جرى اللقاء في أثناء زيارة السيد زوران لمدينة بيت لحم ولكنيسة المهد.

في البداية، رحبت الوزيرة معايعة بالسيد زوران في فلسطين، مؤكدة على أهمية فتح آفاق التعاون الثنائي المشترك بين دولة فلسطين ودولة الجبل الأسود وبالأخص في المجال السياحي والحفاظ على التراث الثقافي.

وتحدثت معايعة عن أهمية ما تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم، علاوة على احتضانها لأهم المواقع الدينية ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد والحرم الإبراهيمي الشريف، متطرقة للحديث عن الأسباب الواقعية والحقيقية التي أدت للأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة بإجراءات الاحتلال من إغلاق وجدار وحواجز واقتحامات المدن والمخيمات الفلسطينية علاوة على الاستمرار بتقطيع أوصال القرى والمدن الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي، وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأكدت معايعة على ضرورة الاستمرار في الجهود الثنائية الرامية إلى تحقيق التشبيك المباشر بين القطاعين السياحيين في فلسطيني ونظيره في دولة الجبل الأسود، هذا التشبيك والذي سيعود بالنفع على الجميع من خلال استخدام برامج سياحية فلسطينية ومرافق سياحية فلسطينية وفي زيادة أعداد الوفود السياحية القادمة الى فلسطين وبالأخص بعد انتهاج فلسطين مجموعة من الأنماط السياحية والتي عملت على إثراء السلة السياحية لدى دولة فلسطين، علاوة على دعوة مسؤولي ومنظمي القطاع السياحي من حول العالم لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية، بالإضافة لنقل صورة حقيقية عن صورة الأوضاع والنشاطات السياحية، التي تقوم بها فلسطين في مجال السياحة.

وبدوره، فقد أثنى محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري على الزيارة واصفاً إياها بالمهمة لتطوير آفاق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين.
 
من جانبه، شكر السيد زوران الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً سعادته لزيارته مدينة بيت لحم، متحدثاً عن أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وبالأخص في المجال السياحي، لما لهذا المجال من أهمية للجانبين، بالإضافة لدعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقوقه.


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