فيديو: إضراب شامل وتوقف كامل لحركة السير والمواصلات في غزة

فيديو: إضراب شامل وتوقف كامل لحركة السير والمواصلات في غزة
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
شهدت مدينة غزة إضراباً شاملاً لجميع المرافق والمنشآت الاقتصادية والتجارية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، نتيجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

ويأتي الإضراب بدعوة من فصائل فلسطينية، لمدة ربع ساعة؛ ليشمل إغلاق للمحلات والشركات التجارية في غزة، وتوقف كامل لحركة السير والمواصلات؛ احتجاجاً على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت فصائل فلسطينية، خلال مؤتمر صحفي: إن قطاع غزة يعاني أكثر من (11 عاماً) من حصار خانق، وتضييق مستمر، ومعاناة متفاقمة أمام صمت عربي وإقليمي وعالمي، لافتةً إلى أن الحصار طال كافة مرافق الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية.

وأكدت الفصائل، أن غزة تعيش كارثة إنسانية حقيقية، ويعاني سكانها من انهيار اقتصادي، وأوضاع صحية ومعيشية صعبة، وأن غزة برميل من بارود يوشك على الانفجار، مطالبة مصر بفتح معبر رفح بشكل مستمر ودائم في الاتجاهين، أمام حركة المسافرين والبضائع.

ودعت السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الفلسطيني للتحرك العاجل؛ للتخفيف من معاناة سكان القطاع، ورفع الإجراءات عن قطاع غزة، مشددة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وواجباتها دون مماطلة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات اللازمة والضرورية لإنقاذ الوضع.

فيديو: جانب من الفعالية
 

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