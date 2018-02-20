الاتفاق على استراتيجية فلسطينية كويتية للتحرك في مجلس الأمن الدولي

الاتفاق على استراتيجية فلسطينية كويتية للتحرك في مجلس الأمن الدولي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب، على الموقف الكويتي الثابت من القضية الفلسطينية.

وقال طهبوب، لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، إن لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الكويتي في نيويورك، بحث التنسيق المشترك بين البلدين في التحرك لدى الأمم المتحدة، خاصة وأن الكويت عضو في مجلس الأمن.

وأضاف طهبوب، أنه تم الاتفاق مع الكويت على وضع استراتيجية لدراسة الوضع الخاص بفلسطين، حتى الوصول إلى وقفة دولية تجاه انتهاكات الاحتلال في فلسطين.

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