"دنيا الوطن" تنشر كشفاً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

"دنيا الوطن" تنشر كشفاً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية، قررت فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء 21 شباط/فبراير حتى السبت 24 شباط/ فبراير لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازدهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.

للاطلاع على كشف المسافرين: 
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