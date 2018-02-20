عريقات: نتوقع ألا ترفض الإدارة الأمريكية مبادرة الرئيس لإنقاذ عملية السلام

عريقات: نتوقع ألا ترفض الإدارة الأمريكية مبادرة الرئيس لإنقاذ عملية السلام
الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "نتوقع ألا ترفض الإدارة الأمريكية الحالية فرصة الرئيس عباس لإنقاذ عملية السلام، التي دعا إليها خلال خطابه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء".

وأضاف عريقات خلال لقاء عبر (تلفزيون فلسطين): "لا يوجد في العالم من لا يرحب بخطاب الرئيس، ويقدر شجاعته، وبضرورة إنفاذ القانون الدولي، والاستجابة للمبادرة الفلسطينية".
 
وأوضح عريقات: أن إدارة ترامب، تريد أن يقبل الجانب الفلسطيني بالواقعية السياسية، والإملاءات، وتحقيق السيادة الإسرائيلية على القدس، وأن يتم القبول بالمستوطنات، وبممر آمن بين الضفة وغزة، وكل ذلك تحت السيادة الإسرائيلية.

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