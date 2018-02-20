فيديو: الشؤون المدنية: حصلنا على 3000 تصريح للتجار.. وهذا شرط توسيع مساحة الصيد

فيديو: الشؤون المدنية: حصلنا على 3000 تصريح للتجار.. وهذا شرط توسيع مساحة الصيد
خاص دنيا الوطن
أكد صالح الزق مسؤول ملف الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية، أن هيئة الشؤون المدنية، هي الجهة الوحيدة المخولة للتواصل مع الجانب الإسرائيلي؛ لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع بعض المقاولين في مقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في مدينة غزة، أن الوزير حسين الشيخ بذل جهوداً كبيرة في حل الأزمة الإنسانية والتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وبين الزق، أنه تم الحصول خلال الأيام السابقة على 3000 تصريح للتجار من الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى أنها ستعمل على تحريك السوق التجاري في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أكد الزق، أن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ الشؤون المدنية، أنه إذا بقي الوضع الأمني مستقراً، سيسمح بتوسيع مساحة الصيد إلى تسعة أميال ولمدة أربعة شهور.

في غضون ذلك، أكد الزق، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول الشركات الطبية، مبيناً أنه تمت الموافقة على إدخال الأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع.

فيديو: جانب من الفعالية
 

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