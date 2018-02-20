فتح: خطاب الرئيس عباس بمجلس الأمن "مرافعة تاريخية" عن الحق الفلسطيني

خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة (فتح)، أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن مساء اليوم شكل مرافعة تاريخية عن الحق الفلسطيني حيث خاطبت ضمير المجتمع الدولي وذكرته بواجباته والتزاماته، وطالبه بالوقوف أمام مسؤولياته.



وقال أبو سيف في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إن الرئيس عباس هو المحامي الأبرع والأكثر مقدرة على التعبير عن تطلعات شعبه حيث بدأ خطابه بتذكير العالم بأصل الصراع الذي نشأ حين قامت إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه مشيراً إلي تواصل هذا الشعب العظيم على أرضه منذ الكنعانيين".



وأضاف: "إن خطاب الرئيس ورؤيته الشاملة للسلام يعبران عن إرادة الفلسطيني الذي لا يقهر، فقد وقف الرئيس متحدى العالم ولم يتردد في إدانة واشنطن وإدارة ترامب من خلف أهم منبر في العالم، مستذكراً مخالفتها للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة أن يساهم العالم في حل مشكلة تسبب في وجودها منذ أن شرعن وجود إسرائيل منذ وعد بلفور لغاية اليوم".



وختم أبو سيف: "إن خطاب الرئيس بما يعبر عنه من إجماع وطني، وبما هو عليه من تلخيص دقيق للحلم الفلسطيني وترجمة صادقة للألم والمعاناة الفلسطينية، يجب أن يشكل نقطة انطلاق نحو توحيد الجهود الفلسطينية حتى نسير على درب الحرية الذي صاغ عباراته الرئيس عباس، وقبله الرئيس المؤسس ياسر عرفات"، مشدداً على ضرورة أن يلتف الكل الفلسطيني وجميع الفصائل خلف الرئيس في مسيرته هذه، وضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كشرط للمضي قدماً.