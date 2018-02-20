ملادينوف: فشل عملية السلام له عواقب وخيمة

رام الله - دنيا الوطن

قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن أي فشل لعملية السلام له عواقب وخيمة، وأن المجتمع الدولي يُصر على حل الدولتين".



وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء: "أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء العنف الإسرائيلي، وأنه يتم قتل الأطفال بالقرب من حدود غزة والضفة الغربية"، داعياً إلى عدم تقويض الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



وأكد المسؤول الأممي خلال كلمته، أن الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة غير طبيعي، مشيراً إلى أن هناك افتقاراً لكافة الخدمات الأساسية، وسيترتب عليه تبعات كثيرة، قائلاً لقد"وجهنا نداء لوقف حالة التدهور في غزة".



ورفض ملادينوف بناء الاحتلال الإسرائيلي لبؤر استيطانية جديدة، ولفت إلى أن إسرائيل لديها خطط بناء مستوطنات، معتبرًا أن هذا يخالف قرارات الأمم المتحدة وهذه عقبة أمام السلام، مؤكداً على دعوته للتراجع عن الانتهاكات الإسرائيلية بالهدم والاستيطان، ومطالباً المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار والعمل على وقف الاستيطان، ووقف كارثة غزة، ودعم الجهود المصرية لدعم المصالحة، من أجل الوصول لصفقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.



وختم ملادينوف كلمته بالتشديد على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية بشكل شرعي في غزة، وإتمام المصالحة، محذرًا من أن عدم الوصول للمصالحة الفلسطينية، يشكل أضراراً للشعب الفلسطيني.