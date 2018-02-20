ملادينوف: فشل عملية السلام له عواقب وخيمة

ملادينوف: فشل عملية السلام له عواقب وخيمة
رام الله - دنيا الوطن
قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن أي فشل لعملية السلام له عواقب وخيمة، وأن المجتمع الدولي يُصر على حل الدولتين".

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء: "أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء العنف الإسرائيلي، وأنه يتم قتل الأطفال بالقرب من حدود غزة والضفة الغربية"، داعياً إلى عدم تقويض الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وأكد المسؤول الأممي خلال كلمته، أن الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة غير طبيعي، مشيراً إلى أن هناك افتقاراً لكافة الخدمات الأساسية، وسيترتب عليه تبعات كثيرة، قائلاً لقد"وجهنا نداء لوقف حالة التدهور في غزة".

ورفض ملادينوف بناء الاحتلال الإسرائيلي لبؤر استيطانية جديدة، ولفت إلى أن إسرائيل لديها خطط بناء مستوطنات، معتبرًا أن هذا يخالف قرارات الأمم المتحدة وهذه عقبة أمام السلام، مؤكداً على دعوته للتراجع عن الانتهاكات الإسرائيلية بالهدم والاستيطان، ومطالباً المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار والعمل على وقف الاستيطان، ووقف كارثة غزة، ودعم الجهود المصرية لدعم المصالحة، من أجل الوصول لصفقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وختم ملادينوف كلمته بالتشديد على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية بشكل شرعي في غزة، وإتمام المصالحة، محذرًا من أن عدم الوصول للمصالحة الفلسطينية، يشكل أضراراً للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض يرفض خطة الرئيس عباس الشاملة للسلام

البيت الأبيض يرفض خطة الرئيس عباس الشاملة للسلام

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عقب خطابه بمجلس الأمن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس

عقب خطابه بمجلس الأمن.. نتنياهو يهاجم الرئيس عباس

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

فيديو: الرئيس عباس يُهين مندوب إسرائيل بمجلس الأمن بطريقته الخاصة

فيديو: الرئيس عباس يُهين مندوب إسرائيل بمجلس الأمن بطريقته الخاصة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

عشراوي: الجولات الدبلوماسية للرئاسة الفلسطينية لها عدة أبعاد

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

صيدم يطلع وفداً من اتحاد المعلمين البريطاني على واقع التعليم

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

بتمويل ياباني.. البدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة برفح

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

فتح : الإرادة الشعبية في بلدة بيتا تنتصر على مشاريع الاستعمار

عربي

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

فيديو: هكذا يؤمن الجيش المصري حقل الغاز بالبحر المتوسط

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

العبادي: لن نسمح باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

ماذا بحث الملك سلمان وولي عهده مع المسؤولين الأمريكيين بالرياض؟

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

وثائق سرية تكشف تعاون القذافي مع المخابرات البريطانية

منوعات

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة &#34;صبايا الخير&#34;

بعد حبسها.. ريهام سعيد تنفى علاقتها بمراسلة "صبايا الخير"

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم &#34;الفوتوشوب&#34;

شاهد: صورة تفضح حقيقة جمال أمل العوضي.. تستخدم "الفوتوشوب"

&#34;سما المصري&#34; عن حبس ريهام سعيد &#34;دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم &#34;

"سما المصري" عن حبس ريهام سعيد "دا ذنب ستات مصر اللي فضحتهم "

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها