توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، عن فتح باب التسجيل للمواطنين من العالقين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وضرورة الاتصال على الأرقام الواردة أدناه؛ لغرض إعداد كشف بالأسماء استعداداً لاستكمال إجراءات السفر لغزة في أي توقيت مناسب، يتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة، والأرقام هي:
01001542724
01003888447
01015180808
01154611133

وفي سياق متصل، تقدمت السفارة بالشكر للأجهزة المصرية المعنية على كافة التسهيلات التي قدمت لتسهيل عودة كافة العالقين من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم دخولهم بحمد الله ورعايته عبر معبر رفح البري بشكل استثنائي، تحت إشراف سفارة فلسطين بالقاهرة.

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