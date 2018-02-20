توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين



وفي سياق متصل، تقدمت السفارة بالشكر للأجهزة المصرية المعنية على كافة التسهيلات التي قدمت لتسهيل عودة كافة العالقين من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تم دخولهم بحمد الله ورعايته عبر معبر رفح البري بشكل استثنائي، تحت إشراف سفارة فلسطين بالقاهرة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، عن فتح باب التسجيل للمواطنين من العالقين الراغبين بالسفر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وضرورة الاتصال على الأرقام الواردة أدناه؛ لغرض إعداد كشف بالأسماء استعداداً لاستكمال إجراءات السفر لغزة في أي توقيت مناسب، يتم تحديده من قبل السلطات المصرية المختصة، والأرقام هي:01001542724010038884470101518080801154611133