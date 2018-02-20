عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية





وأكد الطرفان على أهمية العلاقات التاريخية بين الدولتين، وسبل تعزيزها.



وأطلعت عشراوي الضيف على آخر التطورات السياسية والإقليمية، بالإضافة لقرارات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب وغير المسؤولة بشأن القدس واللاجئين وحدود عام 1976 والاستيطان، وتداعياته الخطيرة وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وإعطاء إسرائيل الغطاء والترخيص للإفلات من العقاب والاستمرار بالانتهاكات والتدابير التعسفية في القدس وحولها، وتدمير التواصل الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف فرض الأمر الواقع وتكريس أوهام الحركة "الصهيونية" بإقامة "إسرائيل الكبرى".



وطالبت عشراوي المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.





ودعت عشراوي الحكومة البلغارية، وبالأخص بعد توليها منصب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى، العمل من أجل التوصل إلى إجماع أوروبي لدعم العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.



واختتمت عشراوي الاجتماع بعرض شامل للوضع الفلسطيني الداخلي، والجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية.



رام الله - دنيا الوطنالتقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي مع ممثل جمهورية بلغاريا لدى فلسطين السيد الكسندر سافوف، اليوم، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.وفي بداية الاجتماع، رحبت د. عشراوي بالضيف، وشكرت الحكومة البلغارية على التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معربة عن تقديرها للحكومة البلغارية على دعمها المستمر لفلسطين وحل الدولتين.