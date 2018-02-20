عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي مع ممثل جمهورية بلغاريا لدى فلسطين السيد الكسندر سافوف، اليوم، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وفي بداية الاجتماع، رحبت د. عشراوي بالضيف، وشكرت الحكومة البلغارية على التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معربة عن تقديرها للحكومة البلغارية على دعمها المستمر لفلسطين وحل الدولتين. 

وأكد الطرفان على أهمية العلاقات التاريخية بين الدولتين، وسبل تعزيزها.

وأطلعت عشراوي الضيف على آخر التطورات السياسية والإقليمية، بالإضافة لقرارات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب وغير المسؤولة بشأن القدس واللاجئين وحدود عام 1976 والاستيطان، وتداعياته الخطيرة وتأثيرها على القضية الفلسطينية، وإعطاء إسرائيل الغطاء والترخيص للإفلات من العقاب والاستمرار بالانتهاكات والتدابير التعسفية في القدس وحولها، وتدمير التواصل الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف فرض الأمر الواقع وتكريس أوهام الحركة "الصهيونية" بإقامة "إسرائيل الكبرى".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ودعت عشراوي الحكومة البلغارية، وبالأخص بعد توليها منصب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى، العمل من أجل التوصل إلى إجماع أوروبي لدعم العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

واختتمت عشراوي الاجتماع بعرض شامل للوضع الفلسطيني الداخلي، والجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية.

أخبار ذات صلة

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

القدرة يحذر من استمرار توقف خدمات النظافة في المرافق الصحية

القدرة يحذر من استمرار توقف خدمات النظافة في المرافق الصحية

الوزير غنيم يلتقي ممثل جمهورية بولندا ويبحث معها التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يلتقي ممثل جمهورية بولندا ويبحث معها التعاون المستقبلي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

عربي

الجبير: المقترح الأمني القطري &#34;مرفوض&#34;

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

منوعات

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج &#34; The Voice &#34;

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج " The Voice "

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

صور: &#34;ليندسي لوهان&#34; مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟

صور: "ليندسي لوهان" مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟