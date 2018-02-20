الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارين بوقف بناء بركس للمواشي، وبركة لتجميع المياه، وصادرت رافعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن نعيم احميدان أبو مارية بوقف البناء لـ (بركس) للمواشي في منطقة خلة الجندي شمال بيت أمر، وصادرت رافعته بحجة أنها تعمل في بناء (بركس) غير مرخص ونقلته إلى مركز (عصيون).

كما سلمت قوات الاحتلال المواطن غسان محمد بريغيث، إخطاراً لوقف العمل في بركة لتجميع المياه في أرضه بمنطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، بحجة عدم الترخيص.

أخبار ذات صلة

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

القدرة يحذر من استمرار توقف خدمات النظافة في المرافق الصحية

القدرة يحذر من استمرار توقف خدمات النظافة في المرافق الصحية

الوزير غنيم يلتقي ممثل جمهورية بولندا ويبحث معها التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يلتقي ممثل جمهورية بولندا ويبحث معها التعاون المستقبلي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

عربي

الجبير: المقترح الأمني القطري &#34;مرفوض&#34;

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

منوعات

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج &#34; The Voice &#34;

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج " The Voice "

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

صور: &#34;ليندسي لوهان&#34; مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟

صور: "ليندسي لوهان" مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟