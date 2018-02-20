الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارين بوقف بناء بركس للمواشي، وبركة لتجميع المياه، وصادرت رافعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن نعيم احميدان أبو مارية بوقف البناء لـ (بركس) للمواشي في منطقة خلة الجندي شمال بيت أمر، وصادرت رافعته بحجة أنها تعمل في بناء (بركس) غير مرخص ونقلته إلى مركز (عصيون).



كما سلمت قوات الاحتلال المواطن غسان محمد بريغيث، إخطاراً لوقف العمل في بركة لتجميع المياه في أرضه بمنطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، بحجة عدم الترخيص.