منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن وجود الرئيس في مجلس الأمن في غاية الأهمية، وعدد كبير من الدبلوماسيين ينتظر خطابه للتعبير عن تضامنهم.

وأضاف منصور في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "أن عدداً كبيراً من الدبلوماسيين ينتظر خطاب الرئيس في مجلس الأمن للاستماع إلى ما يطرحه الفلسطينيون، ولأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة على قاعدة القانون الدولي".

وأوضح منصور أن الخطاب مهم من منطلق أنه جاء بعد قيام الرئيس بسلسلة من الكلمات بمواقع مختلفة من العالم، وفي قمم مختلفة، والآن مواصلة لجهوده سيلقي خطاباً في مجلس الأمن، كونه أعلى سلطة معنية بصيانة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

ولفت منصور، إلى أن  مضمون الخطاب هو التأكيد على أن الفلسطينيين جاهزون للسلام، وانخرطوا في أكثر من مناسبة في عمليات كانوا متوقعين خلالها التوصل للسلام، وقال منصور: " الرئيس سوف يتحدث فيما يمكن أن يطلق عليه أنه مبادرة سلام فلسطينية، تُطلق من قبل الرئيس في مجلس الأمن.

 

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