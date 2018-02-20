الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

وأكد البيان توقيف المشتبه به 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة سرقة، طالت إحدى الشركات بمدينة الخليل، وألقت القبض على الفاعل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد التجار، تتعلق بقيام مجهول بسرقة بضاعة من داخل مستودعات شركته يقدر ثمنها بنصف مليون شيكل، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة، فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وهو أحد عمال الشركة، والذي اعترف بقيامه بسرقة كميات ضخمة من الأدوات الكهربائية والمنزلية والأثاث من مستودعات الشركة على مدار عام كامل، وعلى عدة مراحل وتخزينها داخل منزله، بناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من مسروقات، وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على كميات ضخمة من الأدوات المنزلية والكهربائية والأثاث المنزلي.