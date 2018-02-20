الوزير غنيم يلتقي ممثل جمهورية بولندا ويبحث معها التعاون المستقبلي

الوزير غنيم يلتقي ممثل جمهورية بولندا ويبحث معها التعاون المستقبلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم السيدة الكساندرا بوكوفسكا ممثل جمهورية بولندا لدى فلسطين، والسيدة باشا أوربان خبيرة التعاون التنموي؛ لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، فيما يتعلق بقضايا المياه، بما يساهم في تطوير قطاع المياه.

كذلك أطلع رئيس سلطة المياه السيدة بوكوفسكا على الجهود التي تبذلها سلطة المياه والتحركات المكوكية للتباحث مع الدول الشريكة من أجل الاستعداد لمؤتمر المانحين الخاص بدعم مشروع محطة التحلية المركزية، والذي سيساهم في تفادي الكارثة في العام 2020، موضحاً أن هناك عدداً من الدول قد وعدت بتوفير تمويل مالي للمشروع الأضخم، وصلت ما يقارب 400 مليون دولار من أصل التكلفة الإجمالية التي تصل إلى أكثر من 600 مليون دولار، حيث تمكنا من خلال مباحثاتنا مع الأطراف المختلفة من توفير 400 مليون دولار، ونسعى حالياً لتأمين المبلغ المالي المتبقي، وتأتي هذه الاتصالات لحث الجهات المعنية للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، ودعم المشروع الإنساني الذي سينقذ حياة أكثر من 2 مليون نسمة، مؤكداً في هذا الصدد على أننا نتطلع لأن يكون للحكومة البولندية دور مساهم في دعم هذا المشروع في مراحل عمله المختلفة.

من جانبها، أعربت السيدة بوكوفسكا عن أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين وفتح آفاق جديدة تساهم في دعم قطاعات إضافية لا سيما أن فلسطين تحتل أولوية لدى الحكومة البولندية، مؤكدة في السياق ذاته على مشاركة بولندا في أعمال مؤتمر المانحين، متمنية أن يحقق المؤتمر أهدافه في توفير الدعم المالي المطلوب؛ ليرى المشروع النور، ويصبح حقيقة على الأرض.

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