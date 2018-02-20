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شؤون فلسطينية
(0404) العبري: انفجار أنبوبة غاز في موقف سيارات بمدينة القدس
2018-02-20
من مكان الانفجار
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رام الله - دنيا الوطن
انفجرت أنبوبة غاز اليوم الثلاثاء، في موقف سيارات تحت الأرض في مدينة القدس، بحسب ما أعلنه موقع (0404) العبري.
وتوقع الموقع ذاته، أن يكون هناك أشخاص محاصرون في المكان.
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