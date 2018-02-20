(0404) العبري: انفجار أنبوبة غاز في موقف سيارات بمدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنانفجرت أنبوبة غاز اليوم الثلاثاء، في موقف سيارات تحت الأرض في مدينة القدس، بحسب ما أعلنه موقع (0404) العبري.وتوقع الموقع ذاته، أن يكون هناك أشخاص محاصرون في المكان.