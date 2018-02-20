فيديو: ماذا قالت الفصائل الفلسطينية عن توجه الرئيس عباس لمجلس الأمن؟

للموقف الفلسطيني من أجل التصدي للتحديات التي تواجه المشروع الوطني.



من ناحيته، قال طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي: إن الفلسطينيين يمرون بوقت عصيب جداً، بسبب قيام الإدارة الأمريكية فرض ما يسمى (صفقة القرن)، والتي تحمل عنوان تصفية القضية الفلسطينية.



ورأى عوكل، أن محاصرة القرارات الأمريكية، تأتي في سياق توجه الرئاسة الفلسطينية لمجلس الأمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الممارسات، مع حق فلسطين في عضوية كاملة بمجلس الأمن.



وسيلقي الرئيس عباس، مساء اليوم الثلاثاء، خطاباً مهماً أمام مجلس الأمن الدولي، سيعرض فيه الرؤية الفلسطينية لإنهاء الصراع مع إسرائيل، والموقف النهائي للقيادة الفلسطينية من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.



فيديو: رد الفصائل حول خطاب الرئيس عباس بمجلس الأمن

خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشأجمعت الفصائل الفلسطينية، على أن توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، وإلقاء كلمة فيه مساء اليوم الثلاثاء، خطوة في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن الجميع ينتظر الموقف السياسي، الذي سيصدر من رئاسة السلطة، لمواجهة إجراءات الإدارة الامريكية الأخيرة بحق القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض ما يسمى بـ (صفقة القرن).وأكد عاطف أبو سيف، الناطق باسم حركة (فتح)، أن توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن، يأتي ضمن الخطوات الكثيرة التي يقوم بها من أجل محاصرة القرارات الأمريكية، التي فرضها دونالد ترامب مؤخراً.وأوضح أبو سيف، أن ذلك يأتي في جملة من الخطوات التي قام بها مؤخراً ولقاء بعض الزعماء العرب ومشاركته في القمة الإفريقية والعربية والبرلمانات الأوروبية من أجل محاصرة قرارات الإدارة الأمريكية، وفضح ممارساتها على كافة الأصعدة.وفي ذات السياق، اعتبر طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن القضية الفلسطينية تمر بلحظة زمنية مفصلية، نتيجة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتهديد المشروع الوطني.وشدد على ضرورة توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن كونه منبراً أممياً حراً، مؤكداً على ضرورة وجود تأثير قوي