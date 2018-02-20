"​الأوقاف" تُوزع آلاف النسخ من دليل القدس

رام الله - دنيا الوطن

وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عشرات الآلاف من الدليل الأثري التاريخي للمعالم الإسلامية للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى على المؤسسات التعليمية، والمراكز الثقافية، والمساجد.



وأكد مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمير أبو العمرين، أن الدليل يضم مئات الصور الخاصة بالمسجد الأقصى، تشمل كل ما يتعلق به من: "جدران وأبواب وأروقة ومآذن وقناطر وقبب ومصادر المياه والمصاطب والمحاريب".





وقال أبو العمرين: "نفذنا هذا الدليل ضمن حملة تقوم بها وزارة الأوقاف، تتزامن مع المخاطر والتهديدات الإسرائيلية التي تحدق بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى"، منوهاً إلى أن ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، ارتباط عقدي، وليس ارتباطاً انفعالياً أو موسمياً مؤقتاً.



وأضاف بأن الأقصى، يتعرض دوماً لمؤامرات عديدة من قبل الاحتلال وأعوانه بغية تقويض بنيانه وزعزعة أركانه جراء الحفريات الإسرائيلية المستمرة للأنفاق أسفل منه، والتي أدت إلى تصدع جدرانه تمهيداً لإسقاطه وهدمه، وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم بدلاً منه.



وأشار إلى أن الهدف من طباعة الدليل ونشره، هو تعريف كافة المسلمين والشرائح المجتمعية المختلفة بكافة الأجناس والأطياف، بالقدس والمسجد الأقصى.



ولفت إلى أن الدليل يقدم عرضاً مفصلاً لتاريخ المسجد الأقصى عبر العصور، مشيراً إلى أنه لاقى اهتماماً ملحوظاً وملموساً لدى كافة المعنيين والمهتمين والمتخصصين على حد سواء.