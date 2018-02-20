"​الأوقاف" تُوزع آلاف النسخ من دليل القدس

"​الأوقاف" تُوزع آلاف النسخ من دليل القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عشرات الآلاف من الدليل الأثري التاريخي للمعالم الإسلامية للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى على المؤسسات التعليمية، والمراكز الثقافية، والمساجد.

وأكد مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمير أبو العمرين، أن الدليل يضم مئات الصور الخاصة بالمسجد الأقصى، تشمل كل ما يتعلق به من: "جدران وأبواب وأروقة ومآذن وقناطر وقبب ومصادر المياه والمصاطب والمحاريب".


وقال أبو العمرين: "نفذنا هذا الدليل ضمن حملة تقوم بها وزارة الأوقاف، تتزامن مع المخاطر والتهديدات الإسرائيلية التي تحدق بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى"، منوهاً إلى أن ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، ارتباط عقدي، وليس ارتباطاً انفعالياً أو موسمياً مؤقتاً.

وأضاف بأن الأقصى، يتعرض دوماً لمؤامرات عديدة من قبل الاحتلال وأعوانه بغية تقويض بنيانه وزعزعة أركانه جراء الحفريات الإسرائيلية المستمرة للأنفاق أسفل منه، والتي أدت إلى تصدع جدرانه تمهيداً لإسقاطه وهدمه، وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم بدلاً منه.

وأشار إلى أن الهدف من طباعة الدليل ونشره، هو تعريف كافة المسلمين والشرائح المجتمعية المختلفة بكافة الأجناس والأطياف، بالقدس والمسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الدليل يقدم عرضاً مفصلاً لتاريخ المسجد الأقصى عبر العصور، مشيراً إلى أنه لاقى اهتماماً ملحوظاً وملموساً لدى كافة المعنيين والمهتمين والمتخصصين على حد سواء.

أخبار ذات صلة

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

عربي

الجبير: المقترح الأمني القطري &#34;مرفوض&#34;

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

منوعات

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج &#34; The Voice &#34;

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج " The Voice "

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

صور: &#34;ليندسي لوهان&#34; مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟

صور: "ليندسي لوهان" مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟