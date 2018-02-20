فيديو: عريقات: ليبرمان الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني ومردخاي رئيس الوزراء

فيديو: عريقات: ليبرمان الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني ومردخاي رئيس الوزراء
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، هو الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني، وأن منسق شؤون الأراضي الفلسطينية يوآف مردخاي هو رئيس وزرائه، وذلك في إشارة منه لتحكمهم في كافة مناحي الحياة بالمناطق الفلسطينية.

وأضاف عريقات، في مقابلة للقناة العبرية الثانية: "قد يغضب مني الرئيس لما أقوله، ولكن الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني ليبرمان ومردخاي رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية، لن تصمد طويلاً في الظروف الحالية.

وتابع: "هناك فرق بين الحديث عن تسليم المفاتيح وحل السلطة، والمفاتيح لم تكن بيدنا يوماً، وقد واجهت معضلة في اجتماع المجلس المركزي الأخير، حيث وقف بعض الشباب، وقالوا لي: بدلاً من عملية زرع الرئة التي أجريتها مؤخراً، عليك إجراء عملية زرع لسان؛ لأنني أضلل شعبي ولا أقول الحقائق".

فيديو: جانب من المقابلة الصحفية مع صائب عريقات
 

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