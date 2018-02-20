المباشرة بتنفيذ مشاريع برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية

يذكر، أن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، ممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، حيث جرى تأهيل 139 مجلساً قروياً للاستفادة من البرنامج خلال العام الجاري، كما يُعد البرنامج مكملاً لبرنامج تطوير البلديات، والمُنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، والذي يستهدف البلديات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتحويل مبالغ مالية بقيمة مليون دولار، لصالح 36 مجلساً قروياً من ضمن المجالس التي تم تأهيلها للاستفادة من برنامج تحسين الحكم المحلي، والخدمات المحلية للعام 2018، وذلك للبدء بتنفيذ المشاريع المقرة سابقاً.وقال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، "إن هذا الإعلان، يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الحكم المحلي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المالي للمجالس القروية.وأضاف الأعرج، أن المجالس المستفيدة من البرنامج ستباشر في تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية، تخدم بالأساس المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، بناءً على الخطط التنموية التي قام كل مجلس قروي بإعدادها من خلال التعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية.وأكد أن العام الجاري، سيشهد عملاً نوعياً من قبل طواقم الوزارة ومديرياتها، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المجالس القروية لتمكينها من التأهل للاستفادة من هذا البرنامج للعام (2019).