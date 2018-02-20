مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنانا محمد حسين ابو شماله، أعاني منذ 6 سنوات في قدمي ... واجريت عده عمليات جراحيه في مستشفى غزه الاوروبي وقد اجريت 4 عمليات تنظيف التهابات في شهر واحد.وقد حصلت مضاعفات شديدة من كثره العلاجات والمضادات الحيويه وذهبت الى مستشفى الاهلي في الخليل بتاريخ 31 _10 _2017 ومكثت 8 ايام بعد الفحوصات اللازمه تبين انه يوجد التهابات شديده جدا في العظم والاوردة، ولم أتلق العلاج وخرجت من المستشفى لأنه لا يوجد علاج عندهم، قالوا لي لو اجريت عمليه جراحيه سوف يحصل بتر للقدم وقالوا علاجك لا يوجد بمشافى فلسطين كافه وارجو من سيادتكم مساعدتي.قدمي اليسرى كلها اشكي منها يوجد عندي مشكله في مفصل الحوض ... ويوجد تيبس الركبه لا تتحرك خالص ... وكذلك مشط القدم ايضا ثابت لا يتحركالتعبير بالكتابه .... مش مثل العين ... ما بعرف كيف اوصفلك حالتي.وانا متزوج وعندي طفل عمره سنه 8 شهور ..الالتهابات عندي شديده مثل الغرغنينا عفاكم الله في الاورده وتسوس في العظم قدمي مهدده بالبتر اذا ما تلقيت علاج.الرجاء منك المساعده حتى اتمكن من العلاج وضعي الصحي والمادي صغب للغايهيوجد لدي شقه غير جاهزه مقطعه ويوجد بها شبكه كهرب واقفه على القصتره واريد لو اكمل غرفه وحمام ومطبخ صغير لي ولزوجتي نعيش بهاانا اسكن عند والدتي في غرفه.جوال _0592693648