غزة: الحكم على متخابر بالسـجن عشر سنوات

غزة: الحكم على متخابر بالسـجن عشر سنوات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، حكماً بالسجن عشر سنوات على المدان (م، ا) بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة.

وذكرت المحكمة، أن المدان ارتبط مع الجهة المعادية سنة 2015 أثناء ذهابه إلى حاجز بيت حانون/ إيرز، وقد زود العدو بالعديد من المعلومات الخاصة برجال المقاومة وأعمالهم.

وبينت المحكمة العسكرية، أن الحكم صدر بالدرجة الأولى، وقابل للاستئناف.

أخبار ذات صلة

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

توضيح مهم من سفارة فلسطين بالقاهرة للراغبين بالسفر من العالقين

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

عربي

الجبير: المقترح الأمني القطري &#34;مرفوض&#34;

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

منوعات

صور: الديفا &#34;سميرة سعيد&#34; تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

صور: الديفا "سميرة سعيد" تنشر صورة لها وتبدو في ريعان شبابها

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج &#34; The Voice &#34;

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج " The Voice "

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

صور: &#34;ليندسي لوهان&#34; مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟

صور: "ليندسي لوهان" مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟