غزة: الحكم على متخابر بالسـجن عشر سنوات

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، حكماً بالسجن عشر سنوات على المدان (م، ا) بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة.



وذكرت المحكمة، أن المدان ارتبط مع الجهة المعادية سنة 2015 أثناء ذهابه إلى حاجز بيت حانون/ إيرز، وقد زود العدو بالعديد من المعلومات الخاصة برجال المقاومة وأعمالهم.



وبينت المحكمة العسكرية، أن الحكم صدر بالدرجة الأولى، وقابل للاستئناف.