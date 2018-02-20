الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

رام الله - دنيا الوطن

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن عدم اهتمام بلاده باقتراح قطري، يقضي بإنشاء تحالف أمني على غرار الاتحاد الأوروبي.



ووفقًا لوكالة (رويترز) فقد قال الجبير على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي: "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي".



وأضاف أنه يأمل أن يفعل القطريون الصواب، ويوقفوا دعمهم للإرهاب، متابعًا: "إذا فعلوا ذلك سيكون مُرحبًا بهم في مجلس التعاون الخليجي".



يشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اقترح مؤخرًا، إبرام اتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الدول المعنية لتحقيق الأمر.