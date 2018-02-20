الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن عدم اهتمام بلاده باقتراح قطري، يقضي بإنشاء تحالف أمني على غرار الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لوكالة (رويترز) فقد قال الجبير على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي: "لدينا بالفعل هيكل قائم" في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أنه يأمل أن يفعل القطريون الصواب، ويوقفوا دعمهم للإرهاب، متابعًا: "إذا فعلوا ذلك سيكون مُرحبًا بهم في مجلس التعاون الخليجي".

يشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اقترح مؤخرًا، إبرام اتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على الدول المعنية لتحقيق الأمر.

أخبار ذات صلة

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

اليوم.. الكشف عن نتائج إسقاط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا

اليوم.. الكشف عن نتائج إسقاط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

بتهمة إهانة &#34;مرزوق الغانم&#34;.. سجن أميرين من الأسرة الحاكمة في الكويت

بتهمة إهانة "مرزوق الغانم".. سجن أميرين من الأسرة الحاكمة في الكويت

أول تعليق رسمي من مصر حول صفقة غاز مع إسرائيل

أول تعليق رسمي من مصر حول صفقة غاز مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

عشراوي تلتقي ممثل جمهورية بلغاريا وتطلعه على آخر المستجدات السياسية

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

الاحتلال يسلم إخطارين بوقف البناء وتصادر رافعة في بيت أمر

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

منصور: عدد كبير من الدبلوماسيين يَتَرقّبُ خطاب الرئيس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أدوات كهربائية ومنزلية بالخليل

عربي

الجبير: المقترح الأمني القطري &#34;مرفوض&#34;

الجبير: المقترح الأمني القطري "مرفوض"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان &#34;يثير الفزع&#34;

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع &#34;توكل كرمان&#34; ولا تتعامل مع الملك سلمان

خلفان مستهجنًا: قطر تتعامل مع "توكل كرمان" ولا تتعامل مع الملك سلمان

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

منوعات

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج &#34; The Voice &#34;

شاهد: صور مضحكة من كواليس برنامج " The Voice "

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

فيديو: زوج ريم أحمد يفاجئها بعد عودتهما من شهر العسل على الهواء

صور: &#34;ليندسي لوهان&#34; مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟

صور: "ليندسي لوهان" مجددا بالحجاب في لندن.. فما القصة؟

فيديو: فنانة شهيرة تتهم محمد حماقي في كسر قلبها

فيديو: فنانة شهيرة تتهم محمد حماقي في كسر قلبها