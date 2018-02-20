فيديو: ما هي مزايا (سوخوي 35)؟

فيديو: ما هي مزايا (سوخوي 35)؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انقضت 10 أعوام على قيام طائرة (سو-35) بطلعتها الجوية الأولى، والتي أنتجتها شركة (سوخوي) الروسية لتحقيق السيطرة في الجو، وإخلاء السماء من الطائرات المعادية.

ومن أجل ذلك تملك (سو 35) الرادار الذي يكتشف الأهداف على مسافة 400 كيلومتر، والصواريخ الموجهة البعيدة المدى التي تصيب الطائرات المعادية قبل أن يدرك العدو أن طائراته مستهدفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وتتميز (سو 35) بالقدرة الفائقة على المناورة بفضل محركيها المزودين بتقنية الفوهات الموجهة، واللذين يبلغ إجمالي قوة دفعهما أكثر من 17 طنّاً.

وتستطيع (سو 35) أن تحلق بسرعة 2500 كيلومتر في الساعة، ولها 12 نقطة تعليق تحت الجناح لحمل 8 أطنان من الصواريخ، وتنتمي إلى الجيل (4++) من الطائرات المقاتلة.

وأنتجت شركة (سوخوي) الطائرة المقاتلة المنتمية إلى الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تدخل هذه الطائرة (سو-57) الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية في وقت قريب.

وقالت شركة (سوخوي) في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى العاشرة لإنجاز (سو 35) ورحلتها الجوية الأولى، إن طائرة (سو- 35) تستخدم العديد من التقنيات الخاصة بمقاتلة الجيل الخامس.

فيديو: تقرير يتحدث عن الطائرة

 

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