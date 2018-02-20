الولايات المتحدة تعزز وجودها في البحر الأسود.. فما السبب؟

الولايات المتحدة تعزز وجودها في البحر الأسود.. فما السبب؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الأسود، بحسب ما أكدته قناة (سي. إن. إن).

فقد نقلت القناة عن مصدر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في البحر الأسود من أجل مواجهة القوات الروسية في تلك المنطقة.

وكانت المدمرة البحرية الأمريكية (كارني) قد دخلت مياه البحر الأسود، يوم 17 شباط/ فبراير، وانضمت إلى المدمرة (روس) المتواجدة هناك.

وأشار بيان الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية إلى أن قرار إرسال السفينتين إلى المنطقة اُتخذ سابقاً.

وقالت القناة: "إن واشنطن تسعى بهذه الطريقة؛ ليصبح وجود القوات البحرية الأمريكية في البحر الأسود أمراً عادياً".

ومن الجدير بالذكر، أن المدمرة الأمريكية (كارني) مجهزة بنظام دفاع جوي، ونظام كشف تحت الماء والهجوم، كما أنها تحمل صواريخ (توماهوك) و(هاربون)، بينما جهزت المدمرة (روس) بنظام الدفاع الصاروخي (إيجيس) وصواريخ (توماهوك).

فيديو أرشيفي: مقاتلات روسية تجبر مدمرة أمريكية على الخروج من البحر الأسود

 

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