جماعة بوكو حرام تهاجم مدرسة ثانوية للبنات شمال شرق نيجيريا

فيديو أرشيفي: بوكو حرام تهاجم مدرسة للبنات في شمال شرق نيجيريا

رام الله - دنيا الوطنهاجمت جماعة (بوكو حرام)، مدرسة ثانوية داخلية للبنات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن التلميذات وطاقم الأساتذة، تمكنوا من الإفلات منهم، واللجوء إلى مكان آمن، وفق ما أفاد شهود الاثنين.وقال مواطن يدعى شريف آيسامي لوكالة (فرانس برس): "إن قافلة من الشاحنات الصغيرة المحملة بالمقاتلين وصلت إلى قرية دابتشي في منطقة بورساري في ولاية يوبي حوالى الساعة 6 مساء، ثم توجهت إلى المدرسة".أضاف آيسامي: "عندما اقتحموا القرية، بدؤوا بإطلاق النار وتفجير عبوات".وتابع: "هذا ما أثار انتباه التلميذات في المدرسة العلمية الثانوية للبنات، ما أتاح لهن الهرب مع أساتذتهن قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة".واكتفى مقاتلو (بوكو حرام) بسرقة محتويات المدرسة، بعد فشلهم في خطف التلميذات.وقال أحد أعضاء الجماعات المدنية المساندة للجيش في حربه ضد المسلحين: "من الواضح أن القصد من وراء الهجوم هو خطف التلميذات، لكن لحسن الحظ لم يجدوهن لأن الأساتذة تمكنوا من إخراجهن قبل وصولهم".وأضاف عضو الجماعة، الذي لم يكشف اسمه لأسباب أمنية: "إن هناك طائرات مقاتلة تطارد المهاجمين"، ولم يتضح ما إذا سقط ضحايا جراء هذا الهجوم.ويعيد هذا الهجوم إلى الأذهان، إقدام (بوكو حرام) على خطف نحو 200 تلميذة من بلدة شيبوك في نسان/ أبريل 2014، ما أثار غضب العالم وسلط الضوء على نشاطات المسلحين في هذه المنطقة.