فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"

فيديو: كاتب سعودي: يجب تقليص عدد المساجد بالمملكة.. وصوت الأذان "يثير الفزع"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الكاتب الصحفي السعودي محمد السحيمي، بتقليص أعداد المساجد في المملكة العربية السعودية، معتبرًا في الوقت ذاته، بأن اجتماع أصوات الأذان من عدة جهات "يثير الفزع".

وخلال لقاء تلفزيوني على قناة (MBC)، قال السحيمي: إن تيار الصحوة بالسعودية، أخفى فتوى الشيخ الراحل ابن عثيمين عن الناس حتى يأتي بأجندة "التشدد والخوف والتخويف"، معتبرًا أن وصول صوت الأذان من عدة جهات إلى الناس بشكل مرعب يثير الفزع كي يبقى الناس على قلق، حسب تعبيره.

وقاطعته المذيعة، قائلة: إن هناك مساجد على مقربة من بعض المناطق المأهولة بالسكان، فردّ عليها الكاتب السعودي "بلا جدل، حتى بناء المساجد، هناك مساجد ضرار، فالرسول "صلى الله عليه وسلم" هدم مسجدًا بُني ليؤثر على مسجد قباء فهدمه لأن فيه ضررًا".

وأضاف السحيمي: أنه في كل حي اليوم يوجد مسجد ضرار، وطالب بتقليص عدد المساجد حتى يكثر المصلون فيها.

واعتبر، أن أئمة المساجد يتذمرون من قلة الحاضرين في المساجد لأن هناك مسجدا لكل مواطن، مضيفًا "باسم الدين يحاولون نشر الذعر والخوف".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الثقافة والإعلان السعودية، ايقافها للكاتب السعودي، محمد السحيمي، وإحالته للتحقيق، وذلك بعد الضجة التي أثارها إثر مطالبته بتقليص عدد المساجد وانتقاده لمكبرات الصوت التي "تزعج الأطفال والنائمين".

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الثقافة والإعلام السعودية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قالت فيها: "تم إيقاف الكاتب محمد السحيمي، وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام".

فيديو: شاهد تصريحات الكاتب السعودي محمد السحيمي..

 

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