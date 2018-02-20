اليوم.. الكشف عن نتائج إسقاط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تقدم الجهات الإسرائيلية المختصة، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيقات التي تجريها في قضية إسقاط الطائرة الحربية من قبل الجيش السوري.



وستشمل نتائج التحقيقات العديد من العبر والدروس المستخلصة من الحادثة؛ لتجنبها في المرات المقبلة، وفقًا لما أوردته القناة العبرية السابعة.



وفي سياق متصل، نشر سلاح الجو الإسرائيلي صوراً لقائده عميرام نوركين، يحلق بطائرة حربية، برفقة الطيار الذي أصيب بجروح متوسطة، إثر استهداف الطائرة بعد عودته للخدمة من جديد.