قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية

قطر تُعلن رسمياً موقفها من القمة العربية التي ستُعقد بالسعودية
الأمير تميم بن حمد آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا تُوجد مؤشرات إيجابية لحل الأزمة الخليجية، مؤكدًا اقتصار مساعي الحل على جانب الولايات المتحدة.

وذكر آل ثاني، خلال عرضه للسياسة الخارجية لقطر أمام مجلس الشورى، أنه "لا مؤشرات إيجابية من دول الحصار، بل تمضي من تصعيد إلى آخر، مبينًا أنها تحضر لموجات جديدة من التصعيد المستقبلي، وأنها كانت تأمل أن تنهار قطر، لتأتي بنظام آخر".

ووفقاً لصحيفة (الشرق) القطرية، فقد نقلت عن الوزير قوله: بالنسبة للقمة العربية المقبلة، أعلن وزير الخارجية القطري، أن بلاده ستحضر القمة العربية المقبلة، بغض النظر عن مكان انعقادها.

وتابع: "والدولة التي ستستضيف هذه القمة، إن كانت من دول الحصار، ولم توفر الإجراءات اللازمة، فستكون هي المخالفة وليست قطر".

وأعلنت السعودية استضافة القمة العربية المقبلة، عقب اعتذار الإمارات، وجرت العادة عقد القمة في آذار/ مارس من كل عام، غير أنه لم يُعلن رسمياً بعد عن موعد القمة المقبلة.

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